Конгрессмен Джеффрис: США в случае падения Украины могут вмешаться в конфликт

Вашингтону придется задействовать свои войска США при падении Украины, возможно, придется решить вмешаться в конфликт, задействовав для этого свои войска, сообщил в интервью телеканалу CBS News лидер демократического меньшинства в палате представителей американского конгресса Хаким Джеффрис.