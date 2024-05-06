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Петербургский дневник

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Конгрессмен Джеффрис: США в случае падения Украины могут вмешаться в конфликт

Вашингтону придется задействовать свои войска США при падении Украины, возможно, придется решить вмешаться в конфликт, задействовав для этого свои войска, сообщил в интервью телеканалу CBS News лидер демократического меньшинства в палате представителей американского конгресса Хаким Джеффрис.

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