На видео попал эпизод драки со стрельбой на улице Маршала Казакова. Инцидент случился 1 марта. 19-летний инженер-электронщик в трамвае №60 сделал замечание двум подросткам.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
На видео попал эпизод драки со стрельбой на улице Маршала Казакова. Инцидент случился 1 марта. 19-летний инженер-электронщик в трамвае №60 сделал замечание двум подросткам.