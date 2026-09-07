Экс-министр экономики назвал пугающим дефицит бюджета в России

Первый министр экономики России Андрей Нечаев заявил в интервью RTVI, что дефицит бюджета в стране стал пугающим, а нефтегазовые доходы снижаются катастрофическиУ российского государства заканчиваются деньги, дефицит бюджета стал пугающим.