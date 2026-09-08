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Japanese Yen Futures: Buy Dips on USD/JPY Rebound Failures

Japanese Yen Futures: Buy Dips on USD/JPY Rebound Failures Japanese Yen Futures CME_DL:6J1! satelysfx 6J remains a conditional buy-on-dips idea in yen futures as long as USD/JPY rebounds fail below broken spot support.

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