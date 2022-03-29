Белорусские власти не допустят спекулятивного роста цен на сахар

Глава контролирующего ведомства Алексей Богданов сообщил, что его сотрудники регулярно мониторят экономически необоснованный рост цен в торговых сетях, и уделяют особо пристальное внимание ценообразованию на сахар и другие социально-значимые товары.
Глава контролирующего ведомства Алексей Богданов сообщил, что его сотрудники регулярно мониторят экономически необоснованный рост цен в торговых сетях, и уделяют особо пристальное внимание ценообразованию на сахар и другие социально-значимые товары.
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