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Белорусские власти не допустят спекулятивного роста цен на сахар

Белорусские власти не допустят спекулятивного роста цен на сахар

Глава контролирующего ведомства Алексей Богданов сообщил, что его сотрудники регулярно мониторят экономически необоснованный рост цен в торговых сетях, и уделяют особо пристальное внимание ценообразованию на сахар и другие социально-значимые товары.

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