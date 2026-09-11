Резистор на пальцах: объяснение, которое вы точно не забудете

Как объяснить принцип работы резистора человеку, который терпеть не может скучные уроки физики? Автор ролика выбрал максимально наглядную и весьма специфическую аналогию, через которую рассказывает о сопротивлении, токе и напряжении.
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