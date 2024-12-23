Зеленский объяснил предложение денег Словакии

Зеленский: Киев предлагал Фицо компенсацию потерь от отмены транзита газа из РФ Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в соцсети X прокомментировал слова премьера Словакии Роберта Фицо о том, что Киев предложил ему 500 миллионов евро в обмен на членство в НАТО.