ВСУ начали готовить к обороне шахту «Покровское» в ДНР

ТАСС: ВСУ начали готовить к обороне крупнейшую шахту ДНР «Покровское» Вооруженные силы Украины готовят оборонительные позиции у угольного предприятия «Покровское» в ДНР, сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника в силовых структурах.