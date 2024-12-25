ВСУ начали готовить к обороне шахту «Покровское» в ДНР

ТАСС: ВСУ начали готовить к обороне крупнейшую шахту ДНР «Покровское» Вооруженные силы Украины готовят оборонительные позиции у угольного предприятия «Покровское» в ДНР, сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника в силовых структурах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии