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Татар-информ

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Егор Соколов после победы: «Хоккейный Бог оказался на нашей стороне»

Егор Соколов после победы: «Хоккейный Бог оказался на нашей стороне»

Фото: ak-bars.ru Нападающий «Ак Барса» Егор Соколов поделился эмоциями от победы в первом «зеленом дерби» сезона над «Салаватом Юлаевым» (4:3 ОТ).

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