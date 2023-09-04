McDonald’s при продаже бизнеса рассчитывала вернуться в РФ

В договоре предусмотрена опция возвращения бизнеса McDonald’s.фото: unsplash.com/Erik Mclean--> Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s при продаже своего российского бизнеса рассчитывала вернуться в Россию после урегулирования ситуации.
В договоре предусмотрена опция возвращения бизнеса McDonald’s.фото: unsplash.com/Erik Mclean--> Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s при продаже своего российского бизнеса рассчитывала вернуться в Россию после урегулирования ситуации.
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