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McDonald’s при продаже бизнеса рассчитывала вернуться в РФ

McDonald’s при продаже бизнеса рассчитывала вернуться в РФ

В договоре предусмотрена опция возвращения бизнеса McDonald’s.фото: unsplash.com/Erik Mclean--> Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s при продаже своего российского бизнеса рассчитывала вернуться в Россию после урегулирования ситуации.

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