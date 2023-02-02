Аргументы недели

98 544 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина
    Прежде чем кропать статейки, подучите грамоту!  "Об идеЕ"!Депутат Госдумы М...
  • tsan tsan
    Чехам не привыкать трудиться в поте лица и поставлять оружие врагам России.Избранный президе...
  • виктор дабижа
    и кто это собрался воевать с Россией,вы блин даже воздушный шарик испугалисьПушков: «переполо...

В Челябинской области определят самые комфортные города для бизнесменов

В Челябинской области определят самые комфортные города для бизнесменов

«Глав.Индекс» представил новый опрос. Сегодня экспертный телеграм-канал предлагает выбрать, в каких городах Южного Урала создаются наиболее благоприятные условия для развития предпринимательства.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх