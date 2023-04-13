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Сальдо: газопровод из Крыма в Херсонскую область возведут летом 2023 года, запустят к отопительному сезону

Сальдо: газопровод из Крыма в Херсонскую область возведут летом 2023 года, запустят к отопительному сезону

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что новая газовая ветка из Крыма в Херсонскую область будет построена летом 2023 года, ее запустят к отопительному сезону.

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