Силы ПВО сбили за ночь над Ростовской областью более 70 БПЛА

Силы ПВО армии России сбили за ночь над Ростовской областью более 70 украинских дронов. «Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожены более 70 БПЛА», — написал Слюсарь в «Максе».
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