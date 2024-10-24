Мария Захарова и даже украинская диаспора в США дали понять, что с надписью на футболке Зеленский выставил себя в неприглядном свете

Юрий Ильинов

За что воюем? Могут ли Россия и США договориться? Политолог Ищенко объяснил, какой мир нужен России Политолог Ростислав Ищенко объяснил, почему, несмотря на всевозможные обсуждения и предложения по урегулированию конфликта на Украине, никакой мир сейчас невозможен. «Сейчас мир невозможен по одной простой причине. Есть две диаметрально противоположные позиции России и США. И обе стороны считают себя достаточно сильными для того, чтобы продолжать конфликт. Спишут Украину, запишут на войну кого-нибудь следующего. Но конфликт будет продолжается до тех пор, пока одна из сторон не решит, что хватит и сама не начнет искать путь к компромиссу путем уступок. Других вариантов просто нет», считает эксперт. Ищенко подчеркивает, что сегодня США уступать России не собираются. Ни Байден, ни Харрис, ни даже Трамп на уступки России не пойдут. Эксперт отмечает, что в США есть сильные расхождения по части внутренней политики, по части того, как бороться с Россией, а также по вопросу приоритета — с кем бороться сначала, с Россией или с Китаем. Однако в том, что дальше надо бороться с Россией никаких расхождений в США нет. В России, продолжает Ищенко, тоже есть расхождения по поводу того, какую часть планеты считать исконно российской, а какую уже Луной. «Внутри России также идут горячие споры по поводу того, что присоединять, а что не присоединять. На тему того, что войну у США надо выиграть, никаких расхождений нет. Все, кто думал иначе, либо молчат, либо уже уехали. Какие у России есть основания идти на какие-то серьезные уступки? Этих оснований нет», резюмирует аналитик. Следовательно, отмечает Ищенко, позиция России, как и позиция США не меняется, так как это российские жизненные интересы. «Я не понимаю, зачем журналисты постоянно пристают к Владимиру Путину с вопросами о том, какой мир возможен. Возможен только мир победителей, которые очертят границы нового мира и напишут новые нормы международного права. Просто России нужно, чтобы этим победителем стала она. И тогда россиянам все будет нравиться», закончил мысль политический эксперт.