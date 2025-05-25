Астрономы впервые наблюдали уникальную пару пульсара и гелиевой звезды

Астрономы наблюдают за пульсаром PSR J1928+1815 с 2020 года. Еще на раннем этапе они заметили, что он вращается с чрезвычайно высокой скоростью — период составил всего 10,55 миллисекунды, а радиосигнал периодически исчезает примерно на одной шестой части орбитального периода (то есть на 36 минут из 3,6 часа).