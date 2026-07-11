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Дрейк поставил $1 млн на победу Макгрегора над Холлоуэем. Ирландец проведет первый бой за пять лет

Рэпер Дрейк поставил на победу Конора Макгрегора над Максом Холлоуэем на UFC 329. Канадский музыкант опубликовал в соцсетях скриншот ставки с коэффициентом 2.

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