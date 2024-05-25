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МО: над Белгородской областью сбили ПКР «Нептун» и 29 снарядов РСЗО Vampire

МО: над Белгородской областью сбили ПКР «Нептун» и 29 снарядов РСЗО Vampire

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили противокорабельную ракету (ПКР) «Нептун» и 29 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire над Белгородской областью, детали приводит пресс-служба Минобороны России.

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