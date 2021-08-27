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ВПН: утверждены сроки проведения Всероссийской переписи населения

ВПН: утверждены сроки проведения Всероссийской переписи населения

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября этого года. 16 августа премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление «О внесении изменений в постановление правительства Российской Федерации от 7 декабря 2019 г.

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