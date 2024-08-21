Ульянов: Гросси приедет в Курскую область в начале следующей недели

Визит гендиректора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси на Курскую атомную электростанцию состоится, скорее всего, в начале следующей недели, заявил постпред Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
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