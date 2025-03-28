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РБК: Овечкин может не побить рекорд Гретцки в этом сезоне НХЛ

РБК: Овечкин может не побить рекорд Гретцки в этом сезоне НХЛ

Выступающий за американский клуб «Вашингтон Кэпиталз» российский хоккеист Александр Овечкин может не успеть побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги до конца нынешнего сезона, следует из материала «РБК Спорт».

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