Цель жизни - развитие

В Воробей Всё, что фигурирует в этом видео - не боле чем ОЧЕНЬ УДАЛЁННЫЙ фон. Его можно полностью игнорировать для индивидуума, находящегося на Земле. Можно сказать, что единственная полезная черта всего этого в том, чтобы стать фактором, отвлекающим внимание от действительно важного чего-то. Творец имеет Цель — то, ради чего Он и задумал Творение. И с тех пор Он творит его, как непрерывный процесс. Для того, чтобы не унизить Себя, Он вынужден был выбирать Цель именно такой, чтобы она требовала для возможности своего достижения в позитивном варианте кооперацию индивидуума. Если бы не это условие, тогда Творец был бы опозорен Творением, которое было бы на уровне большого будильника, не более. Это значит, что такой характер Творения определяется стремлением Творца к совершенству. Всё это логически вытекает из того, что только Творец является сущим, то есть реально существует и имеет способность ПРЯМОЙ свободы воли. Он может всё, что задумает, творить. А вот тварные существа являются НЕсущими — их существование обусловленно волей Творца и у них может быть только КОСВЕННАЯ свобода воли. Да и это всего лишь как потенция — если такой индивидуум по какой-то причине не сможет или не захочет отреагировать ПРАВИЛЬНЫМ внутренним отношение в ответ на событие, а взамен отреагирует НЕПРАВИЛЬНЫМ внутренним отношением, тогда он эту потенцию не использует фактически. И если так он поступает системно и последовательно, то он может практически свою потенцию похерить. Понятно, что того, чтобы иметь шанс побудить индивидуума кооперироваться в Деле достижения Цели Творцу пришлось побеспокоиться о том, чтобы сделать это выгодным для индивидуума. И обеспечить присутствие в мире всего необходимого для того, чтобы желающий мог узнать о Цели, и всём связанным с ней. Тот должен иметь возможность увидеть в этом стимул для себя. А потому Ему пришлось предусмотрительно создать у всех потенциальных «духовных» - тех, кто имеют потенциал стать сотрудником Творца в Деле достижения Цели, внутреннюю проблему, успешное разрешение которой и связано с позитивным вариантом Цели. Подавляющее большинство людей «душевные» - они вовсе не имеют потенциала стать «духовными». А вот все «духовные», кто по той или иной причине не смогли реализовать свой потенциал, становятся практически подобными «душевным».

Валерий Холодок Отвлекающим внимание? Физическое тело Человека- это и есть отвлекающее внимание. А видео- это иллюзия движения на этом Плане Бытия. Все наши пять чувств создают эту иллюзию для того, чтобы Человек, освобождаясь от неё, РАЗВИВАЛСЯ в Духовном Плане в этом физическом мире. Освободившись от иллюзии этого Плана, необходимо понять, что этот План не единственный, но понять и принять следующий План можно только поднимаясь по ступеням, а перескочить не получится. А вот эта Ваша мысль: ==="Понятно, что того, чтобы иметь шанс побудить индивидуума кооперироваться в Деле достижения Цели Творцу пришлось побеспокоиться о том, чтобы сделать это выгодным для индивидуума."=== Вы что правда думаете, что ТОТ О КОМ НИЧЕГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ СКАЗАНО контролирует наш План Бытия? Существует такой Принцип Аналогии называется, так вот, посмотрите как работает операционный усилитель, вот так же работает и ЗАКОН ПРИЧИН И ПОСЛЕДСТВИЙ и постоянный контроль за нашим Планом Бытия вполне достаточно поручить Высшим Силам Предыдущего Плана. Всё ЦИКЛИЧНО и подчиняется этому. Всего доброго.