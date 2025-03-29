Экс-футболист Булыкин: "Локомотив" не теряет шансы на попадание в топ-3 РПЛ

Экс-нападающий московского "Локомотива" Дмитрий Булыкин считает, что клуб не теряет шансы на попадание в топ-3 Российской премьер-лиги (РПЛ), несмотря на разгромное поражение от Крыльев Советов (1:5), передает "Советский спорт".
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