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Экс-футболист Булыкин: "Локомотив" не теряет шансы на попадание в топ-3 РПЛ

Экс-футболист Булыкин: "Локомотив" не теряет шансы на попадание в топ-3 РПЛ

Экс-нападающий московского "Локомотива" Дмитрий Булыкин считает, что клуб не теряет шансы на попадание в топ-3 Российской премьер-лиги (РПЛ), несмотря на разгромное поражение от Крыльев Советов (1:5), передает "Советский спорт".

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