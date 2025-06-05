Хинштейн: нет информации о местонахождении 570 жителей курского приграничья

О местонахождении 570 жителей курского приграничья нет сведений. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн в отчете о результатах деятельности правительства области за 2024 год.
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