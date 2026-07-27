Гидрометцентр обещает тёплое начало августа в Подмосковье

Гидрометцентр РФ прогнозирует тёплое и сухое начало августа в Москве и Подмосковье. Температура достигнет 24-29 градусов 1 августа, а 31 июля также пройдёт без осадков, с дневной температурой до 27 градусов.
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