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Царьград

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Гидрометцентр обещает тёплое начало августа в Подмосковье

Гидрометцентр обещает тёплое начало августа в Подмосковье

Гидрометцентр РФ прогнозирует тёплое и сухое начало августа в Москве и Подмосковье. Температура достигнет 24-29 градусов 1 августа, а 31 июля также пройдёт без осадков, с дневной температурой до 27 градусов.

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