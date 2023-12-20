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Несекретные материалы

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Финансовое положение Киева: насколько все плохо в реальности?

Финансовое положение Киева: насколько все плохо в реальности?

В свете последней, мягко говоря, не слишком удачной поездки Владимира Зеленского в США, последовательного блокирования представителями Венгрии любых инициатив Евросоюза по выделению помощи Украине и прочих событий того же рода, перед киевским режимом все отчетливее встает вполне реальная перспектива если не полного отлучения от бесперебойно поступавших почти два года с Запада финансовых потоков и поставок вооружений, то, как минимум, урезания таковых до совершенно неприемлемых для хунты объемов.

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