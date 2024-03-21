Тайна "спутницы" Киркорова раскрыта: кого "примадонн" не постеснялся "выгулять" с ребёнком в свет

Филипп Киркоров появился на мероприятии в компании сына Мартина и новой спутницы. Кого "примадонн" не постеснялся "выгулять" с ребёнком в свет?Раньше Киркорова повсюду сопровождала генеральный продюсер Gutseriev Media и Live Arena Татьяна Тур.