Тайна "спутницы" Киркорова раскрыта: кого "примадонн" не постеснялся "выгулять" с ребёнком в свет

Филипп Киркоров появился на мероприятии в компании сына Мартина и новой спутницы. Кого "примадонн" не постеснялся "выгулять" с ребёнком в свет?Раньше Киркорова повсюду сопровождала генеральный продюсер Gutseriev Media и Live Arena Татьяна Тур.
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