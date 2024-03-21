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Тайна "спутницы" Киркорова раскрыта: кого "примадонн" не постеснялся "выгулять" с ребёнком в свет

Тайна "спутницы" Киркорова раскрыта: кого "примадонн" не постеснялся "выгулять" с ребёнком в свет

Филипп Киркоров появился на мероприятии в компании сына Мартина и новой спутницы. Кого "примадонн" не постеснялся "выгулять" с ребёнком в свет?Раньше Киркорова повсюду сопровождала генеральный продюсер Gutseriev Media и Live Arena Татьяна Тур.

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ЮВ
Юрий Воробьев
Смотришь на фотографии &quot;кумира&quot; и понимаешь: клоун, всегда клоун...
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