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ГТРК Татарстан

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Михаил Мишустин высоко оценил успехи Татарстана в агропромышленном комплексе

Председатель Правительства России Михаил Мишустин отметил успехи Татарстана в агропромышленном комплексе во время посещения стенда республики на выставке «Золотая осень».

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