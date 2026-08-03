Белки толстеют, медведи голодают: в США обвинили Трампа в кризисе нацпарков

В американских парках обострилась серьезная проблема — на фоне сокращения штата Национальной парковой службы и резкого увеличения туристического потока нарушился баланс между посетителями и дикой природой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии