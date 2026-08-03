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Белки толстеют, медведи голодают: в США обвинили Трампа в кризисе нацпарков

Белки толстеют, медведи голодают: в США обвинили Трампа в кризисе нацпарков

В американских парках обострилась серьезная проблема — на фоне сокращения штата Национальной парковой службы и резкого увеличения туристического потока нарушился баланс между посетителями и дикой природой.

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