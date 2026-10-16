www.globallookpress.com/Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency Решение президента России Владимира Путина о передаче активов пяти иностранных компаний, включая производителя напольных покрытий Tarkett и производителя средств гигиены Ontex во временное управление является продолжением политики по защите интересов РФ.
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