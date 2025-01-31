Игорь Бабушкин: В астраханской «Березке» в этом году отдохнут рекордное количество детей

Вчера в рамках совещания по итогам реализации программы модернизации инфраструктуры детского отдыха и оздоровления в 2024 году в Астраханской области состоялось торжественное открытие двух жилых модулей в Центре «Березка».
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