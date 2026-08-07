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Хуркач о возвращении в топ-70: «Звучит не очень»

72-я ракетка мира Хуберт Хуркач оценил свой нынешний уровень игры. Сегодня поляк сыграет с Ботиком ван де Зандшульпом в третьем круге «Мастерса» в Монреале.

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