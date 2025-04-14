Росгвардия нашла в ЛНР украинские тайники с боеприпасами

ЛУГАНСК, 14 апреля. /ТАСС/. Два тайника с боеприпасами, среди которых мины, гранатомет, электродетонаторы и патроны, обнаружили бойцы Росгвардии на бывших позициях украинских националистов в Луганской Народной Республике.
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