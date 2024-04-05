Пугалкины & Познер : взгляд из Израиля...

Руководство 1-го канала уже давно надо отправить в отставку... Эрнст уже давно засиделся в уютном кресле на государственном бабле...

жидохристианская религия никогда православной не была, а название украла у ВЕРЫ славян.

Александр Денисов

Помню этого жида. Он придурков таскал в свою программу на ТВ и вел с ними, типа, беседы, потихоньку ровняя с говном, Но! Приходили и умные люди и с говном ровняли этого жида...