(Автор - Игорь Левитас, Израиль) Вчера, ближе к вечеру заскочил в "русский" магазинчик неподалеку.
Пугалкины & Познер : взгляд из Израиля...
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Балу -
Руководство 1-го канала уже давно надо отправить в отставку... Эрнст уже давно засиделся в уютном кресле на государственном бабле...
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12 час.
Евгений МакЛауд
жидохристианская религия никогда православной не была, а название украла у ВЕРЫ славян.
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11 час.
Александр Денисов
Помню этого жида. Он придурков таскал в свою программу на ТВ и вел с ними, типа, беседы, потихоньку ровняя с говном, Но! Приходили и умные люди и с говном ровняли этого жида...
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10 час.
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