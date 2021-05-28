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Вечер с родными: лучшие фильмы для просмотра с семьей

Вечер с родными: лучшие фильмы для просмотра с семьей

Собрали для вас картины, которые приятно посмотреть с родными и близкими. Кадр из фильма «Пеликан» КиноПоиск «Джуманджи» (1995)Страна: США «Дорога домой: невероятное путешествие» (1993)Страна: США «Король лев» (2019)Страна: США, Великобритания, ЮАР «Зов предков» (2020)Страна: США, Канада «Пеликан» (2011)Страна: Греция, Франция «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» (2020)Страна: США, Китай, Великобритания, Япония «Последний богатырь» (2017)Страна: Россия Фильм для всей семьи – это добрая, милая, жизненная и поучающая история, за просмотром которой все и всегда собираются вместе, чтобы отдохнуть и наполниться теплыми эмоциями.

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