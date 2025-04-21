Южнокорейский автоконцерн KIA зарегистрировал в России новые товарные знаки, передает SHOT.По данным канала, в апреле автопроизводителю одобрили четыре заявки на регистрацию товарного знака, одна из которых предполагает проектирование автомобильных заводов и промышленных предприятий, а две других – производство масел, машин и их обслуживание.