Семью беглого олигарха выписали из квартиры через суд

Прав на пользование квартирой в России членов семью Михаила Ходорковского (настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Михаила Ходорковского либо касается деятельности иностранного агента Михаила Ходорковского) лишил Бутырский суд Москвы, 14 февраля говорится в документе, опубликованном на сайте суда.
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