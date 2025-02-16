Семью беглого олигарха выписали из квартиры через суд

Прав на пользование квартирой в России членов семью Михаила Ходорковского (настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Михаила Ходорковского либо касается деятельности иностранного агента Михаила Ходорковского) лишил Бутырский суд Москвы, 14 февраля говорится в документе, опубликованном на сайте суда.