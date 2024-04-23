Никакая шапка не поможет: лор Цап объяснила, когда не стоит утепляться холодной весной

Межсезонье — коварный период. Весной шансы заболеть часто оказываются даже выше, чем холодной зимой. Для защиты от простуд многие стараются до последнего утепляться и не спешат переходить на легкие пальто или отказываться от шапки.
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