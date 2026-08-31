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Российские войска поразили объекты топливно-энергетической инфраструктуры Украины

Министерство обороны России сообщило о нанесении ударов по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, а также по логистическим центрам, складам боеприпасов и горючего, местам сборки и хранения БПЛА.

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