Российские войска поразили объекты топливно-энергетической инфраструктуры Украины

Министерство обороны России сообщило о нанесении ударов по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, а также по логистическим центрам, складам боеприпасов и горючего, местам сборки и хранения БПЛА.
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