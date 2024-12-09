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Под предлогом борьбы с РФ Зеленский уничтожает Православие, – экс-нардеп

Игорь Мосийчук, бывший народный депутат, в своем телеграм-канале высказал мнение о том, что Трапезный храм Киево-Печерской лавры перестал быть святым местом и стал площадкой для проведения различных мероприятий.

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