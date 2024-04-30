Захваченную американскую машину M88А1 покажут на выставке Минобороны

На выставке Минобороны РФ, которая пройдет с 1 по 31 мая на Поклонной горе, покажут бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ) M88А1 производства США, захваченную российскими военнослужащими в зоне спецоперации.
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