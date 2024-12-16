Петербург заметает снегом третий день подряд. Обстановка на дорогах сложная. Заторы в городе сейчас 7 баллов.
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Петербург заметает снегом третий день подряд. Обстановка на дорогах сложная. Заторы в городе сейчас 7 баллов.