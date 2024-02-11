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Врач подтвердил симптомы деменции у Байдена

Врач подтвердил симптомы деменции у Байдена

Врач Макари: Байден демонстрирует признаки прогрессирующей деменции У президента США Джо Байдена действительно наблюдаются признаки прогрессирующей возрастной деменции, сообщил профессор университета Джона Хопкинса, хирург Марти Макари.

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