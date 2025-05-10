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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Моуринью о выборе состава: «Я каждый день хожу в ночные клубы, развлекаюсь, а потом подбрасываю монетки с лицами игроков. Те 11, которые остаются на столе, выходят в старте»

Моуринью о выборе состава: «Я каждый день хожу в ночные клубы, развлекаюсь, а потом подбрасываю монетки с лицами игроков. Те 11, которые остаются на столе, выходят в старте»

Главному тренеру «Фенербахче» задали вопрос о том, почему он часто меняет стартовый состав команды в этом сезоне.

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