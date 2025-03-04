Новый закон о доступе газовщиков в дом: Какие подводные камни и что будет, если не открыть дверь

Юрист Сергеев рассказал о подводных камнях упрощённого допуска газовщиков в домПо словам юриста Сергея Сергеева, в Госдуме обсуждается законопроект, согласно которому газовщики могут получить больше прав для проникновения в квартиры.
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