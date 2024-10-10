В Приморье приняли решение о выдворении из России 230 мигрантов

Контролируемый выезд 133 нелегальных мигрантов за пределы страны осуществлен на территории Приморского края в рамках федеральной комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2024», еще 97 иностранных граждан помещены в Центр временного содержания УМВД России по региону для последующего принудительного выдворения.
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