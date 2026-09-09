На обогатительной фабрике Волковского ГОКа начались пуско-наладочные работы

На обогатительной фабрике филиала Волковский ГОК АО «Святогор» начались пуско-наладочные работы. Старт этому ключевому этапу подготовки промышленного комплекса к вводу в эксплуатацию дали полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога, губернатор Свердловской области Денис Паслер и генеральный директор УГМК Андрей Козицын.