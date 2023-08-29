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"Умирают сотнями, даже тысячами": Журналист назвала причины гибели бойцов ВСУ

"Умирают сотнями, даже тысячами": Журналист назвала причины гибели бойцов ВСУ

Журналистка Свитлана Моренец (Svitlana Morenets) в статье для The Spectator изложила факты, которые выяснила, находясь на передовой с "госпитальерами" – добровольческим медбатальоном.

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