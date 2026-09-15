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Более 320 дворов по программе «Чистый регион» благоустроили в Подмосковье

Более 320 дворов по программе «Чистый регион» благоустроили в Подмосковье

В Московской области завершили ремонт 330 дворов из 425, включенных в программу «Чистый регион» на 2026 год.

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