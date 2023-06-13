На Ставрополье дедушка насмерть сбил 2-летнюю внучку во дворе частного дома

В селе Надежда Ставропольского края водитель иномарки насмерть сбил 2-летнюю девочку, свою внучку, когда заезжал во двор частного дома.
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