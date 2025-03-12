NYT: Маск вложит $100 млн в политическую организацию, подконтрольную Трампу

Глава департамента эффективности правительства США (DOGE), миллиардер Илон Маск собирается вложить $100 млн в стороннюю политическую организацию, которую контролирует американский президент Дональд Трамп, написала газета The New York Times (NYT) со ссылкой на свои источники.
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